Vincent Cassel remarié : que pense Monica Bellucci de Tina Kunakey ? Étonnantes confidences

On savait que Vincent Cassel conservait de bonnes relations avec son ex-femme, mais Monica Bellucci s'entend-t-elle également avec sa jeune épouse Tina Kunakey ? A en croire un proche, cité par le magazine Voici du 1er octobre 2021, les deux femmes entretiennent de très bons rapports. De quoi rapprocher leurs filles respectives, qui forment ainsi une joyeuse famille recomposée !

Cela fait maintenant huit ans que Vincent Cassel et Monica Bellucci ont divorcé, après 18 ans de vie commune et deux filles : Deva et Léonie (17 et 11 ans). Depuis, l'acteur de La Haine, Ocean's Twelve et Hors normes a refait sa vie avec le mannequin Tina Kunakey, avec qui il s'est marié en 2018, un an avant la naissance de leur fille Amazonie. Et manifestement, tout ce petit monde s'entend à merveille, y compris Monica Bellucci (56 ans) et Tina Kunakey (24 ans) : "Tout va bien entre elles, elles s'apprécient même beaucoup, rapporte un proche du clan. Et du côté des enfants, les grandes filles s'occupent de la petite, c'est très joyeux !"

Partageant son quotidien entre le Brésil et le pays basque, Vincent Cassel passe le plus de temps possible avec sa plus jeune fille Amazonie. "Comme tous les hommes qui redeviennent pères à la cinquantaine, il profite à fond de sa petite dernière..." L'acteur de 54 ans suit également de près les débuts de mannequin de sa fille aînée Deva, qui s'est récemment illustrée à la Fashion Week de Paris, au premier rang du défilé Dior. De son côté, la jeune Léonie continue de grandir loin des projecteurs.

Entouré de femmes, Vincent Cassel avait confié se situer "entre le roi et l'esclave" au détour d'une interview pour le magazine Madame Figaro, en février dernier. "J'adore ça ! J'ai toujours grandi entouré de femmes et de filles. Les femmes de ma vie, c'est mon quotidien (...). Mes trois filles, Deva, Léonie et Amazonie ont pour modèles des mères 'fortes', des femmes qui ne se laissent pas faire, qui sont indépendantes et actives."