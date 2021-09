Lââm (Danse avec les stars 2021) blessée : "Cha-cha chez le docteur" pour la candidate

Le début d'aventure Danse avec les stars 2021 est loin d'être facile pour Lââm. Ce vendredi 10 septembre 2021, la chanteuse de 50 ans a fait une triste confidence sur son compte Instagram.

Les candidats de DALS peuvent en témoigner, cette expérience est très physique. Les personnalités sélectionnées doivent s'entraîner des heures durant afin d'être au point le jour du prime pour impressionner les membres du jury et le public. Mais parfois, le corps fait quelques caprices à force d'être sollicité d'un coup. Lââm par exemple vient de se blesser comme elle l'a annoncé en matinée (une publication supprimée depuis) sur son compte Instagram. Elle n'avait pas précisé en détails ce qui lui était arrivé, mais elle avait dévoilé une photo indiquant qu'elle était chez le médecin.

En story, Lââm a publié une vidéo. Elle y filme le bureau du docteur et a écrit en légende : "Cha-cha chez le docteur, ahah." Espérons pour l'interprète de Petite soeur qu'elle sera vite remise sur pied afin de reprendre les entraînements. Car c'est le 17 septembre prochain que le coup d'envoi de la nouvelle saison sera donné. "WAKE UP LAAM. Faut que je me réveille. Hier soir, je suis rentrée en pleurs chez moi. J'en peux plus. Je vais mourir ou mûrir. J'espère y arriver c'est dur la danse. Respect à tous les danseurs #danseaveclesstars #durdur #courbartures", écrivait-elle sur le réseau social le 6 septembre dernier.

Nul doute que malgré les difficultés, Lââm donnera tout pour faire la meilleure prestation possible. Tout comme ses autres camarades Lucie Lucas, Moussa (Koh-Lanta), Aurélie Pons, Lola Dubini, Wejdene, Bilal Hassani, Jean-Baptiste Maunier, Gérémy Crédeville, Tayc, Michou le jeune youtubeur et la star internationale Dita Von Teese. Et surprise, TF1 vient d'annoncer que Vaimalama Chaves avait intégré le casting.