Lââm "en pleurs" à cause de Danse avec les stars : "Je n'en peux plus..."

Les choses sérieuses commencent pour les candidats de Danse avec les stars 2021. Lundi 6 septembre 2021, tous ont débuté les répétitions afin d'être au point le 17 septembre prochain, pour le lancement de la nouvelle saison. Et ces débuts sont loin d'être faciles pour Lââm.

On ne sait pas encore avec quel danseur la chanteuse de 50 ans va faire le show mais ce qui est certain, c'est qu'il l'a fait travailler dur. Trop dur peut-être car Lââm ne s'attendait semble-t-il pas à ce que ce soit aussi intense. Ce mardi 7 septembre, elle a partagé une photo sur laquelle on peut la voir assise seule dans une voiture, les yeux à moitié fermés. "WAKE UP LAAM. Faut que je me réveille. Hier soir, je suis rentrée en pleurs chez moi. J'en peux plus. Je vais mourir ou mûrir. J'espère y arriver c'est dur la danse. Respect à tous les danseurs #danseaveclesstars #durdur #courbartures", a-t-elle écrit en légende de sa publication.