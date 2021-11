Fauve Hautot et Tayc en couple ? La vidéo qui mettra tout le monde d'accord

Il est déjà arrivé que des candidats trouvent l'amour sur le plateau de Danse avec les stars. On pense notamment à Alizée (gagnante de la saison 4 en 2013) et Grégoire Lyonnet ou Iris Mittenaere (saison 9 en 2018) et Anthony Colette. Chaque saison, le public tente donc de savoir si des participants sont en couple avec leur partenaire. Et certains en sont persuadés, il y a une grosse alchimie entre Fauve Hautot et Tayc. Un sujet sur lequel le chanteur de 25 ans a réagi en story Instagram.

Après avoir une fois de plus brillé sur le parquet lors du prime de Danse avec les stars 2021 du 5 novembre, le chanteur Tayc débute une nouvelle semaine de répétitions. Ainsi, ce lundi 8 novembre, il a retrouvé Fauve Hautot pour découvrir sa nouvelle danse. Et en story, on a pu le voir allongé sur un canapé et l'entendre déclarer : "Fauvette. (...) oh comment tu es mignonne toi." La danseuse lui a donc demandé si elle lui plaisait. "Pourquoi tu dis ça ? Après les gens vont commencer à dire qu'on sort ensemble, que tu es ma gonzesse. Tu es ma gonzesse ?", a-t-il poursuivi. La belle danseuse de 35 ans a donc répondu que ce n'était pas le cas. De quoi enfin mettre un terme aux rumeurs ?

Ces dernières semaines, sur les réseaux sociaux, nombreux étaient les internautes à être persuadés que Tayc et Fauve Hautot formaient un couple. Leur amour transpireraient sur le plateau. Et leur petit bisou échangé lors de leur jive sur titre Blinding Lights de The Weeknd, est venu les conforter encore plus dans cette idée. Mais, aux dernières nouvelles, l'ancienne membre du jury de Danse avec les stars est toujours en couple avec Jules Renault, qui est notamment photographe professionnel.

Tayc et Fauve Hautot ne sont pas les seuls de cette saison à avoir été la cible de rumeurs. Nombreux sont également ceux qui imaginaient Michou et Elsa Bois ensemble. Des allégations dont le compagnon de cette dernière, prénommé Adrien, a souffert.