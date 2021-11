Michou (Danse avec les stars) ne mérite pas sa place en finale ? Elsa Bois, agacée, réagit aux critiques

Entre ces deux-là, une belle complicité est née depuis le début de l'aventure Danse avec les stars. Michou et Elsa Bois se sont en effet bien trouvés et ensemble, ils sont parvenus à se hisser jusqu'à la finale de l'émission qui aura lieu en direct vendredi 26 novembre 2021 sur TF1. Le binôme, qui fait l'objet de rumeurs de couple insistantes, tentera de faire mieux que Tayc et Bilal Hassani. Ce qui ne s'annonce pas facile puisque les deux chanteurs ont fini de prouver qu'ils avaient de réelles qualités de danseurs. Michou a quant à lui surtout confirmé qu'il était une superstar des réseaux sociaux. Car à seulement 20 ans, il est suivi par près de 7 millions de personnes, bénéficiant ainsi d'une popularité exceptionnelle. Mais cette popularité l'avantagerait-elle dans Danse avec les stars ?

Michou a en tout cas bel et bien été sauvé à plusieurs reprises par le public au fil des semaines, ce qui n'est pas pour plaire à tous les téléspectateurs dont certains estiment qu'il ne mériterait finalement pas sa place en finale. Mais sa partenaire Elsa Bois est là pour recadrer et prendre la défense de son complice. "Pour commencer, cela nous a surpris tous les deux parce qu'on ne s'attendait pas à ce que cela se ressente dans les votes. Mais on se dit aussi que l'on a quand même dû toucher les gens. Michou n'est peut-être pas le meilleur danseur, comparé à Dita Von Teese par exemple, mais c'est le seul des quarts de finale qui partait de rien. C'est lui qui a la progression la plus importante, et c'est aussi ça qu'on recherche sur DALS. On prend quelqu'un qui ne sait pas danser et on l'emmène faire des performances. Sur ce point, Michou a réussi la mission de l'émission. Et rien que pour ça, il mérite largement sa place. Et puis, souvent, les gens qui critiquent n'ont jamais fait de danse de leur vie. Ils ne se rendent pas vraiment compte de ce qui est correct ou pas", a expliqué la jolie brune pour Télé Loisirs.

Selon Elsa Bois, son travail avec Michou a donc tout simplement "payé". "Je savais que Michou avait les capacités d'en arriver jusque-là", a-t-elle assuré. Il n'y a plus qu'à décrocher la victoire !