Michou et Elsa Bois (Danse avec les stars) : Après le baiser, il lui parle mariage

Plus rien n'arrête Michou ! Après avoir déclaré sa flamme à sa partenaire Elsa Bois, et l'avoir embrassée sur la scène de Danse avec les stars lors du prime de la semaine dernière, voilà que le Youtubeur de 20 ans se met à parler mariage à la jolie brune. Durant sa préparation pour la finale de DALS, qui aura lieu vendredi 26 novembre, le vidéaste avait l'air quelque peu dissipé. "C'est l'une de nos dernières danses donc ça doit être une des plus belles", a lancé Elsa Bois à son co-équipier. "Mais oui ! Je ne vais plus danser après moi, enfin pas sur le parquet de DALS l", s'est rendu compte le novice. Et pour cette dernière soirée de compétition, Elsa Bois et son binôme vont devoir valser. "C'est ta première et dernière valse", lui a rétorqué la soeur d'Alizée Bois. "Nan mais je referai des valses. On refera des valses", a répondu Michou, un brin séducteur. Avant de lancer : "On fera une valse à notre mariage".

Ce à quoi la jeune femme a répondu, dans un éclat de rire : "Je le savais, je l'attendais celle-là !" De son propre aveu, Michou, qui sera face à Bilal Hassani et Tayc, a expliqué qu'il était "en roue libre" dans l'émission, mais qu'il se permettait de se lâcher, la finale approchant. Pas gênée par cette nouvelle flatterie, Elsa Bois a ensuite escorté Michou face aux miroirs pour qu'ils apprennent leur chorégraphie. "Allez, on va s'entraîner pour notre danse de mariage", a conclu l'influenceur, qui ne cesse de faire des appels du pied à sa partenaire.

Vendredi dernier, Michou a avoué qu'il souhaitait être "plus qu'amis" avec Elsa Bois, qu'il a qualifié de "plus belle rencontre de l'année". Malheureusement pour la danseuse de 21 ans, tous ses compliments ont mis à mal son couple, qu'elle forme avec Adrien. "Ça a été un peu compliqué au départ. Aujourd'hui, ça va", a-t-elle confié à Télé-Loisirs, expliquant que son chéri et elle ont pris le temps d'aborder le sujet.