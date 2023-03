Diaporama : "Ça fait presque mal de regarder" : Kareen Guiock tiraillée pendant les matchs des fils de Lilian Thuram

1 / 13 "Ça fait presque mal de regarder" : Kareen Guiock tiraillée pendant les matchs des fils de Lilian Thuram

Kareen Guiock évoque sa relation avec ses beaux-fils, Marcus et Khephren

Les fils de Lilian Thuram ont été appelés pour la première fois en équipe de France et ils font la fierté de leur belle-mère

Dans une interview accordée à Gala , Kareen Guiock a exprimé toute sa joie de les voir en équipe de France

"J'ai deux beaux-fils qui sont appelés en équipe de France, rien que de le dire la phrase est irréelle, c'est Marcus et Khephren", raconte la femme de Lilian Thuram

Malgré la joie et la fierté, l'attachement aux deux garçons rend les matchs compliqués. "On a un investissement tellement grand dans la famille par rapport au foot que ça fait presque mal de regarder un match", explique Kareen Guiock

"Un match ce n'est pas de tout repos", conclut la journaliste

8 / 13 Exclusif - Kareen Guiock et son compagnon Lilian Thuram lors de la soirée du grand gala du "Marrakech du Rire 2022" pour la 10ème édition au palais El Badiî à Marrakech, Maroc, le 18 juin 2022. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage

9 / 13 Lilian Thuram et son fils Khephren Thuram - Photocall de la cérémonie des Trophées UNFP 2022 au Pavillon Gabriel à Paris le 15 mai 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage

10 / 13 Exclusif - Kareen Guiock, Lilian Thuram et Gilles Muzas - Aujourd'hui au restaurant Le Récamier dirigé par le chef Gérard Idoux est inauguré la première des "déjeuners d'étés" . Gilles Muzas, véritable homme orchestre en est l'initiateur Il reçoit autour de lui nombre de personnalités ...Homme de réseaux de Paris à Monaco; il a plus de 20 années passées à conseiller les hommes politiques et possède une profonde connaissance du milieu culturel. Le principe de ses nouveaux rendez-vous est simple ; réunir autour des soufflés des personnalités de tout horizon qui font l'actualité.lillian Thuram prépare pour la rentrée un événement pour sa fondation. Nicoletta fêtera ses 50 ans de carrière au Lido en février 2021. À cette occasion, une pléiade de chanteurs lui rendront hommage à cette occasion. Segolene Royal prépare ses troupes pour la présidentielle de 2022. Clémence Guerrand, malgré la crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19), continue son Concours international de femmes cheffes d'orchestre sur les 6 continents plus que jamais. Le 6 Juillet 2020 . © Jack tribeca / Bestimage © BestImage

11 / 13 Lilian Thuram et sa femme Kareen Guiock - Première du film "Divertimento" au cinéma Le Grand Rex à Paris le 16 janvier 2023. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

12 / 13 Kephren Thuram (FRA) et Marcus Thuram (FRA) - Match de qualification à l''EURO 2024 de Football opposant la France aux Pays-Bas au Stade de France à Saint-Denis, France, le 24 mars 2023. La France a gagné 4-0. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, JB Autissier / Panoramic / Bestimage