Lilian Thuram et Kareen Guiock amoureux à chapeaux très remarqués, Tomer Sisley fou de Sandra

Le 14 janvier 2023, une pluie de stars s'est rendue sur le tapis rouge du cinéma Le Grand Rex à Paris à l'occasion de l'avant-première du film Babylon. Fous amoureux, Tomer Sisley et sa femme Sandra ont misé sur l'élégance avec un total look black, tandis que Lilian Thuram et sa femme Kareen Guiock, très souriants, avaient tous deux sorti leurs chapeaux.

Aux anges, Karine Le Marchand a pu poser à côté du très sexy Brad Pitt. Un moment qu'elle a également immortalisé en prenant un selfie avec l'acteur. Indira Ampiot (Miss France 2023) a également pu poser avec l'ex de Jennifer Aniston. Présents également, Bérengère Krief, Redcar, Artus, Jean-Paul Gaultier, Soko, Fauve Hautot, Marina Foïs, Caroline Roux, Karima Charni, Julie Gayet, Malika Ménard, Agathe Lecaron, Agustin Galiana, Agathe Auproux,Flora Coquerel, Anne-Sophie Lapix, Ophélie Meunier et Marie-Sophie Lacarrau .