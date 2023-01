Indira Ampiot (Miss France 2023) : Des images de sa mère, également Miss, dévoilées, "une bombe atomique" en maillot

La vie d'Indira Ampiot a basculé le 17 décembre 2022. Ce soir-là, Miss Guadeloupe a été sacrée Miss France 2023 face à Agathe Cauet (Miss Nord-Pas-de-Calais) à l'issue d'une superbe soirée organisée dans la salle de spectacle de M.A.CH 36 située dans la ville de Déols, au nord de Châteauroux. Ce monde, sa maman le connaît bien puisqu'elle aussi a été Miss. Un détail rappelé dans son entretien avec Nikos Aliagas, pour 50 Minutes Inside (TF1).

Le 7 janvier 2023, les téléspectateurs de la première chaîne découvriront son entretien avec Nikos Aliagas. L'occasion d'évoquer la réaction de ses parents lorsqu'ils ont appris qu'elle souhaitait se présenter au concours Miss France, comme on peut le découvrir grâce à un extrait dévoilé sur le compte officiel de l'émission. "Mes parents, ils sont fiers. Quand je leur ai dit que je voulais participer à une émission de Miss, c'est vrai que ma mère elle était... Elle appréhendait quand même un peu", a-t-elle confié. Le présentateur a voulu savoir pour quelles raisons elle avait quelques craintes. "Elle avait déjà participé à l'élection et elle ne l'avait pas mal vécu, mais elle connaissait un peu les élections. Elle avait un peu peur pour sa fille", a alors répondu la jeune femme de 18 ans.

Et là, grosse surprise ! Nikos Aliagas a sorti un tablette, tout en révélant qu'il avait des images d'archives de sa maman. "Non, ce n'est pas vrai", a lancé Indira Ampiot à la fois excitée et émue. "Mais je n'ai jamais vu ça", a-t-elle poursuivi avant de découvrir sa mère qui défilait en maillot de bain. Pas peu fière, elle a fait savoir qu'elle la trouvait "trop belle" et qu'elle l'était toujours autant.

Surprise, elle a demandé à Nikos Aliagas comment il s'était procuré ces images. Le présentateur a alors assuré qu'ils avaient "quelques contacts dans 50 Minutes Inside". "C'est incroyable. Mais là, je suis choquée, je n'avais jamais vu ce passage-là. C'est incroyable. Oh la la j'ai eu un trop plein d'émotions. J'ai la chair de poule", a-t-elle conclu, une fois la vidéo terminée. Sans manquer de demander au passage si on pouvait lui envoyer la vidéo.