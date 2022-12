Miss France 2023 : La mère d'une candidate a déjà été Miss, "c'est une bombe atomique !"

Le 27 juillet dernier, Indira Ampiot a été élue Miss Guadeloupe 2022, succédant ainsi à Ludivine Edmond. C'est lors d'une cérémonie qui s'est tenue au sein de l'Hôtel Royal Riviera, situé dans la ville du Gosier, que la jolie brune s'est démarquée et a été sacrée à seulement 18 ans.

Il s'agissait alors d'une véritable consécration pour celle à qui on prête des ressemblances avec Rihanna ou encore Alicia Aylies (Miss France 2017). Indira Ampiot espère en effet être couronnée depuis son plus jeune âge afin de suivre les traces de sa maman. Cette dernière s'était elle aussi présentée au concours de Miss Guadeloupe en 1998. "Elle a été élue première dauphine et elle a participé à d'autres élections comme Miss Caraïbes mais n'a jamais pu concourir à Miss France. Elle avait gardé les cassettes VHS de l'élection, son écharpe bien sûr, et puis les albums photos. En étant petite et en ayant grandi au milieu de tout cela, j'ai eu envie de participer. C'était un rêve de petite fille, j'ai été éblouie et fan de ma mère. C'est une bombe atomique, faut l'écrire !", a-t-elle raconté lors d'une interview pour Le Parisien.

C'est une affaire familiale, Miss France

Le destin d'Indira Ampiot semblait d'autant plus tracé qu'elle a été "repérée" à l'âge de 13 ans par le président du comité de Miss Basse-Terre, "un ami" de sa mère. "Il m'avait dit : toi dans 5 ans, tu fais Miss France ! Et m'y voilà ! Il envoyait plein de messages à ma mère. C'est une affaire familiale, Miss France", s'est-elle amusée. La jeune femme a donc pour ambition d'honorer sa mère en tentant de remporter la victoire. "Si j'étais élue, ce serait une revanche pour elle. Déjà que je sois Miss Guadeloupe, c'est une fierté. Elle vit son rêve à travers moi", se réjouit Indira.

Afin de poursuivre son objectif, Indira Ampiot a mis entre parenthèses ses études, elle qui venait d'entamer un cursus dans le "design spécialisé dans la communication publicitaire et visuelle". Une parenthèse qui s'étendra à toute une année si elle est élue Miss France 2023. Réponse ce samedi soir en direct sur TF1 !