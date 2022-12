Miss France 2023 : La gagnante élue face à une grande favorite, une belle surprise

On connaît enfin le nom de la gagnante de Miss France 2023. Ce samedi 17 décembre 2022, Diane Leyre a officiellement abandonné son rôle et a ainsi couronné celle qui lui succède. Un grand moment d'émotion, comme toujours.

C'est en direct de la salle de spectacle de M.A.CH 36 située dans la ville de Déols, au nord de Châteauroux, en région Centre-Val de Loire, que la cérémonie Miss France 2023 a été retransmise. Et une fois de plus, elle a tenu toutes ses promesses. Cette année, la production a misé sur le thème du cinéma pour éblouir les téléspectateurs et le public, un pari réussi. C'est Titanic de James Cameron qui a ouvert le bal. Puis Harry Potter, Star Wars ou encore Mary Poppins ont été mis à l'honneur.

Les 30 prétendantes au titre ont défilé devant le public et le jury composé de la judokate française médaillée d'or aux Jeux Olympiques Clarisse Agbegnenou, du producteur et acteur Dominique Besnehard, du comédien Arnaud Ducret, du chanteur Kendji Girac, de Bérengère Krief ainsi que de Marine Lorphelin (Miss France 2013) et du président de ce jury Francis Huster. Et au fil de la soirée, des jeunes femmes ont malheureusement été éliminées de la compétition car, comme dans Koh-Lanta à la fin, il n'en reste qu'une. Cindy Fabre a fait un discours avant l'annonce du Top 5 composé d'Alissia Ladeveze (Miss Auvergne), Marion Navarro (Miss Franche-Comté), Indira Ampiot (Miss Guadeloupe), Axelle René (Miss Martinique), Agathe Cauet (Miss Nord-Pas-de-Calais).

La gagnante est...

Puis est enfin venu le moment pour le présentateur Jean-Pierre Foucault de dévoiler le nom de la grande gagnante après un gros suspense. Une séquence qui s'est faite à la façon des Oscars. Il s'agit d'Indira Ampiot (Miss Guadeloupe). Une annonce qui a bien entendu beaucoup ému la nouvelle Miss France qui n'a pu retenir ses larmes. Elle a pu compter sur Diane Leyre pour lui glisser quelques mots après l'avoir couronnée. "Je ne réalise toujours pas. Je vis vraiment un rêve éveillée", a-t-elle notamment confié avant d'avoir une tendre pensée pour ses concurrentes.

La première dauphine de notre nouvelle Miss France est donc Agathe Cauet (Miss Nord-Pas-de-Calais). La deuxième, la troisième et la quatrième dauphine sont Marion Navarro (Miss Franche-Comté), Axelle René (Miss Martinique), Alissia Ladeveze (Miss Auvergne)