Lilian Thuram : Son fils Marcus évoque leur relation et déclenche un fou rire général !

C'est l'une des belles surprises de ce mondial et depuis son arrivée dans le groupe France, Marcus Thuram a une excellente attitude. À la base, Didier Deschamps avait décidé de ne prendre que 25 joueurs dans sa liste pour la Coupe du monde, mais au moment de déposer officiellement sa sélection, il a décidé d'ajouter le nom du joueur de 25 ans qui évolue du côté du Borussia Mönchengladbach, en Allemagne. Une belle surprise est une chance en or pour le fils de Lilian Thuram, qui a déjà goûté aux joies de la sélection nationale par le passé, mais qui n'avait plus vraiment d'espoir d'être appelé.

Une convocation surprise qui a certainement dû lui faire plaisir, tout comme à son père, forcément toujours présent à l'esprit des gens. Champion du monde en 1998 avec les Bleus d'Aimé Jacquet, Lilian Thuram est une légende du football français. Depuis l'arrêt de sa carrière sportive, l'homme de 50 ans est très engagé dans la lutte contre les discriminations et il a même créé sa propre fondation. Père d'un autre garçon, Képhren, également un excellent joueur de football, il a réussi à mener en parallèle sa vie professionnelle et l'éducation de ses enfants. Avec un nom aussi connu, ce n'est pas forcément facile tous les jours pour Marcus Thuram d'éviter les comparaisons, même si père et fils ne jouent pas du tout au même poste.

C'est mon papa, je l'adore, je le connais depuis petit, depuis très longtemps

Présent en conférence de presse ce jeudi 24 novembre, l'attaquant a répondu aux questions des journalistes et lorsqu'un d'entre eux lui demande s'il en a marre qu'on lui parle tout le temps de son père, sa réponse fuse : "Vous voulez la vérité ? Non pas du tout", assure Marcus, qui a fait mine d'offrir une information croustillante. Content de sa petite blague, il enchaîne avec une phrase maladroite, mais très mignonne : "C'est mon papa, je l'adore, je le connais depuis petit, depuis très longtemps. C'est une fierté de parler de lui". Une réponse qui a provoqué une vague de rires dans la salle, tandis que le fils de Lilian Thuram ne se laisse pas décontenancer et assure encore qu'il n'a aucun problème avec sa filiation paternelle.