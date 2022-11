Lilian Thuram : Son fils Marcus déclenche le buzz avec une photo, les internautes se demandent bien ce qu'il cache...

C'était l'heure du grand départ hier pour les 26 joueurs appelés par Didier Deschamps pour participer à la Coupe du monde qui se tient au Qatar cette année et qui va démarrer dans seulement quatre jours ! Une sélection qui a beaucoup fait jaser, comme tous les quatre ans et dans laquelle on retrouve les incontournables Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Si d'autres choix sont plus surprenants, à l'image de Jordan Veretout, il y a également les appelés de dernière minute, à l'image de Marcus Thuram. Alors qu'il avait choisi 25 joueurs dans un premier temps, le sélectionneur a finalement choisi d'emmener le fils de son ancien coéquipier Lilian Thuram dans ses bagages.

"Dans mon esprit, je savais que j'allais prendre un 26e, mais je préférais avoir du recul par rapport à tous les matchs qui avaient à se jouer derrière et les matchs de ce week-end pour avoir une photographie la plus claire possible avant qu'il vienne nous rejoindre", a déclaré Didier Deschamps pour justifier son choix. Une excellente surprise pour Marcus Thuram, qui a pu retrouver son grand copain Karim Benzema et les deux joueurs se sont d'ailleurs assis à côté dans l'avion. Le tout récent Ballon d'Or en a profité pour prendre un selfie qu'il a publié dans sa story. Si à première vue rien d'étrange sur cette photo, où l'on aperçoit Raphaël Varane en arrière-plan, un détail a surpris les internautes.

Marcus Thuram en train de prendre du snus ?

Sur le selfie mis par Karim Benzema, on peut voir que Marcus Thuram tient une petite boîte blanche et ronde dans sa main gauche. Dans sa story, le grand frère de Khephren a mis un emoji avion pour cacher la boite (les photos sont à retrouver dans le diaporama), mais les abonnés ont tout de même trouvé ça étrange. La photo a été beaucoup reprise sur Twitter et de nombreux internautes indiquent qu'il s'agirait d'une boîte contenant du tabac à chiquer, dont l'autre appellation serait le snus. Rien d'illégal donc pour le joueur, qui n'a pas confirmé l'information, mais a préféré cacher l'objet sur sa story.