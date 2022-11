Lilian Thuram aux anges : Didier Deschamps a réservé une énorme surprise dans sa liste !

C'est une liste qui a énormément fait parler lors de son dévoilement la semaine dernière et comme tous les quatre ans, elle a fait peu d'heureux et de nombreux déçus. Mercredi dernier, face à Gilles Bouleau en direct sur Didier Deschamps a annoncé les joueurs qui allaient partir avec lui en direction du Qatar pour défendre les chances de l'équipe de France, tenante du titre et qui sera très attendue cette année. Avec des joueurs comme Kylian Mbappé et Karim Benzema, les Bleus s'avancent avec des joueurs de classe mondiale, mais alors qu'il avait l'opportunité de prendre 26 joueurs, le sélectionneur n'avait annoncé que 25 noms lors de sa sélection.

Une décision surprenante puisqu'il se passait d'une chance de prendre un élément supplémentaire, mais le père de Dylan justifiait son choix en conférence de presse. "Pourquoi 25 ? Je considère qu'on a assez de sécurité pour participer à ce Mondial", expliquait-il, avant d'ajouter : "Pour la FIFA, c'est lundi que la liste sera verrouillée officiellement avec la possibilité s'il y a des blessures, de changer des joueurs jusqu'à J-1 de notre premier match". Et visiblement, le sélectionneur est revenu sur sa décision puisque d'après les informations du journal L'Équipe, Didier Deschamps a décidé d'appeler un 26ème joueur aujourd'hui et ce n'est pas n'importe qui.

En effet, selon nos confrères, ce n'est autre que Marcus Thuram qui complète la liste des Bleus appelés pour la Coupe du monde. Une nouvelle qui devrait remplir de joie son père Lilian Thuram puisque personne ne s'attendait à une telle décision. Auteur d'un début de saison absolument canon du côté de l'Allemagne avec déjà 13 buts, le joueur de 25 ans va donc avoir le bonheur de partir au Qatar avec les Bleus. Une information que vient tout juste d'officialiser la nouvelle sur son compte Twitter.