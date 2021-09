Paul Pogba : Son frère Florentin bloqué en Guinée après la tentative de coup d'État

Lorsqu'il est parti rejoindre sa sélection nationale lors de la trêve, Florentin Pogba ne s'attendait sûrement pas à être bloqué dans son hôtel pendant plusieurs jours. C'est pourtant la triste vérité après la tentative de coup d'État qui a eu lieu en Guinée il y a quelques jours.

Alors qu'il devait affronter le Maroc lors des matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2022, le frère du champion du monde Paul Pogba a été obligé, comme tous ses coéquipiers, de prendre son mal en patience.

Tout le monde est sous le choc par rapport à sa famille

Joueur du FC Sochaux, Florentin Pogba va donc rester plus longtemps que prévu dans son pays de naissance puisque la sélection guinéenne a été placée par précaution dans un hôtel de la capitale, Conakry. Une longue et angoissante attente pour le joueur de 31 ans et ses coéquipiers. "Tout le monde est sous le choc par rapport à sa famille. On est chez nous, en Guinée, et tout le monde pense aux siens. Pour l'instant, tout va bien pour les nôtres, mais on est inquiet", indique le défenseur de Toulouse, Issiaga Sylla.

Pour le moment, Florentin Pogba n'a pas communiqué sur ses réseaux sociaux, ni Paul, mais leur troisième frère, également joueur de foot, Mathias, a lui publié une story sur son compte Instagram où il affiche son soutien à Florentin. Reprenant un article parlant de sa situation compliquée à Conakry, il a tagué le compte de son frère en y ajoutant un emoji bras musclé pour lui envoyer de la force dans cette épreuve.