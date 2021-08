Clovis Cornillac et Lilou Fogli parfaitement assortis : le couple de sortie... avec le même styliste ?

Une fois encore, Clovis Cornillac et son épouse Lilou Fogli vont se donner la réplique. Le 27 août 2021, les deux comédiens étaient réunis au Festival du Film Francophone d'Angoulême pour présenter leur nouveau long-métrage : la comédie dramatique C'est magnifique !, de et avec Clovis Cornillac. Si les spectateurs vont devoir patienter jusqu'au 5 janvier 2022 pour découvrir le film en salles, le couple star en assure déjà la promotion, en toute décontraction.

Assortis en jeans et chemises blanches, Lilou Fogli (40 ans) et son mari ont retrouvé leur partenaire Alice Pol pour la 14e édition du Festival d'Angoulême (voir diaporama). Le joyeux trio a volontiers pris la pose devant les photographes, tantôt en solo, tantôt à plusieurs. L'occasion pour Clovis Cornillac (53 ans) et sa moitié d'afficher leur tendre complicité. Il faut dire qu'ils ont déjà effectué plusieurs tournées de promo ensemble depuis le début de leur relation, entamée il y a maintenant 12 ans.

La comédie romantique Un, beaucoup, aveuglément en 2015, puis Brice 3 l'année suivante, Belle et Sébastien 3 en 2018, Les Vétos en 2020... Les parents du petit Nino (8 ans) s'entendent manifestement aussi bien à la maison que sur les plateaux de tournage. Rappelons que Clovis Cornillac est également papa de jumelles : Alice et Lily, 20 ans, nées de son premier mariage avec l'actrice Caroline Proust.

Non seulement C'est magnifique ! est présenté à Angoulême en cette fin d'été, mais le film fait également partie de la sélection officielle de l'Alpe d'Huez 2021. Dans cette comédie qu'il réalise, Clovis Cornillac interprète le rôle de Pierre, la quarantaine, qui a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c'est tout son univers qui bascule : il découvre qu'il a été adopté et doit apprendre à survivre dans une société moderne qu'il n'a jamais connue. Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise la route d'Anna (jouée par Alice Pol) qui, touchée par la bienveillance de cet homme pas comme les autres, accepte de l'aider. Mais à mesure qu'il progresse dans son enquête, Pierre se décolore comme par enchantement.