Clovis Cornillac : Qui est Caroline Proust, la mère de ses jumelles Alice et Lily ?

Tout semble si parfait avec son épouse Lilou Foglia qu'on l'oublierait presque : avant de se lancer dans cette histoire d'amour, Clovis Cornillac a été marié une première fois. C'est avec Caroline Proust, la comédienne avec qui il a joué dans Vert Paradis, d'Emmanuel Bourdieu, qu'il s'est avancé devant l'autel en 1994. Ensemble, les deux acteurs ont eu deux jumelles, Alice et Lily, en 2001. Un bonheur vécu grâce à une fécondation in vitro, comme le révélait Libération des années après la naissance.

Fais quelque chose qui soit proche de toi

Hélas, Clovis Cornillac et Caroline Proust ont fini par divorcer en 2010. Ils semblaient, pourtant, être d'excellents piliers l'un pour l'autre. Sans lui, la comédienne que l'on connaît entre autres pour incarner Laure Berthaud depuis quinze ans dans la série Engrenages, aurait pu passer à côté de ce rôle qui lui colle à la peau. "Le premier essai n'avait pas semblé très concluant et j'étais partie jouer une pièce au Québec quand Canal m'a rappelée, racontait-elle dans les colonnes du journal Libération. Je ne pouvais pas tout planter comme ça, mais j'ai compris qu'ils me voulaient vraiment lorsqu'ils ont adapté les dates de tournage à mon emploi du temps."

C'est Clovis Cornillac, son partenaire qui l'aurait convaincue de réfléchir à deux fois à cette proposition, lui glissant à l'oreille : "Fais quelque chose qui soit proche de toi". C'est ainsi que Caroline Proust a décidé d'interrompre cette fameuse tournée canadienne pour rejoindre le cast d'Engrenages. Comédienne de théâtre et de télévision, elle a également joué dans certains épisodes des séries Navarro, Meurtres au paradis ou encore, récemment, Capitaine Marleau avec Corine Masiero. Cette même année, 2020, elle a réalisé un documentaire sur le programme dont elle est la star depuis 2005, intitulé Engrenages dans la peau.

La relève assurée ?

Clovis Cornillac est père de trois enfants. Outre ses jumelles, il a eu un garçon baptisé Nino en 2013 avec Lilou Foglia. Difficile de dire si l'un d'eux se lancera, comme papa, maman - ou belle-maman d'ailleurs - dans une carrière au cinéma. "Je ne sais pas si de mon côté j'accepterais, expliquait l'acteur dans les colonnes de Télé 7 Jours en 2014. Égoïstement, j'aimerais que mes enfants aient d'autres envies pour m'ouvrir à d'autres choses." L'avenir nous le dira...