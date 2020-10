Clovis Cornillac : Retour sur son histoire avec Lilou Fogli, "la femme de sa vie"

Un bonheur sans tâche. Clovis Cornillac, qui joue souvent les bougons solitaires au cinéma, est en réalité un homme lumineux et épanoui. Il mène une vie paisible auprès de sa femme comédienne Lilou Fogli, qu'il a épousé le 30 août 2013 à Marseille, et de leur fils Nino, né quelques jours avant le mariage. L'acteur est également papa de soeurs jumelles, Lily et Alice, nées de son union avec Caroline Proust. Et on peut dire qu'en trouvant chaussure à son pied, il a trouvé un véritable moteur. C'est en autre grâce à sa compagne qu'il a décidé de passer derrière la caméra.

Pendant trois ans, Clovis Cornillac et Lilou Fogli ont effectivement collaboré sur la mise en place d'une comédie romantique particulièrement sensible nommée Un peu, beaucoup, aveuglément - sortie au cinéma en 2015. Ce premier jet racontait l'histoire de deux voisins qui s'aimaient, sans se voir, à travers la cloison qui sépare leurs appartements. "L'idée de réaliser au cinéma m'obsédait depuis longtemps, et quand Lilou m'a parlé de cette idée [elle a co-signé le scénario et tient un rôle secondaire, NDLR], à savoir deux personnages qui se parlent à travers un mur, j'ai trouvé ça super intéressant et excitant, racontait-il à Purepeople. Et après sa première version, j'ai vraiment vu le film que je voulais faire."

Lilou Fogli ne se prédestinait pourtant pas à une carrière dans le septième art. Détentrice d'un master en finances, la femme de Clovis Cornillac a travaillé pendant un an avec le groupe de luxe LVMH. Puis tout à coup, sa passion pour le théâtre est devenue plus forte. Elle s'est envolée pour New York, histoire de suivre les cours de l'Actors Studio, et est devenue la comédienne que l'on connaît aujourd'hui...

Elle a eu mal à m'embrasser pendant six mois

Il l'assure, il a "trouvé la femme de sa vie". Pourtant, Clovis Cornillac a dû se passer de la tendresse de sa partenaire pendant de longues semaines. En réalisant Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre, il a tenu le rôle de Joseph et l'a vécu des pieds à la tête. La drôle de coiffure de son personnage, rasée en haut, longue en bas... il l'a vraiment arborée, quitte à effrayer ses proches. "Mes enfants sont très rassurés depuis un petit bout de temps parce qu'ils se sont foutus de moi, expliquait-il sur le plateau de C à Vous. Et puis ma douce et tendre a eu vraiment du mal à m'embrasser pendant six mois, le temps que ça repousse..." On était donc à un cheveu de la catastrophe.