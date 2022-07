Nagui et sa femme Mélanie Page complices : le couple s'affiche radieux !

Entre Nagui et sa femme Mélanie Page, c'est l'amour fou. Le couple s'est marié en 2010 et ne s'est plus jamais quitté. Déjà 12 ans que l'animateur partage la vie de la belle blonde, et tout autant d'années de bonheur et de soutien. Car à chacun des nouveaux projets de l'actrice de 46 ans, l'homme de 60 ans est là, en coulisses, pour l'encourager. C'est encore le cas mercredi 13 juillet 2022, lorsqu'il est allé applaudir sa moitié.

Direction Avignon pour Nagui et Mélanie Page, et plus particulièrement le Théâtre des Gémeaux. Un lieu bien choisi puisque c'est là que la comédienne française d'origine australobritannique se produit. En effet, sur scène, elle donne la réplique à David Brécourt, Benjamin Boyer et Clémence Thioly dans la pièce Brexit Sentimental, où l'avenir de l'Europe ainsi que celui de deux couples sont en jeu. Une nouvelle expérience pour la jolie blonde aux yeux bleus et qui semble ravir son cher et tendre. En effet, sur Instagram, Nagui prend la pose avec sa belle devant le théâtre. "Trop fier du travail de ma douce @mapelinage, indique-t-il alors. Faites comme moi et allez voir Brexit Sentimental au Théâtre des Gémeaux à Avignon ! Tous les jours à 14h50 !"