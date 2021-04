Mélanie Page maman : ce sacrifice pris pour Nagui et leurs enfants

Si Mélanie Page est une actrice remarquable, elle est surtout la maman de trois merveilleux enfants. Roxane (née en 2004) Annabel (née en 2008) et Adrien (né en 2012), ont toujours été sa priorité absolue. Tout un travail maternel qu'elle a détaillé dans une interview à Femme Actuelle, le 28 avril 2021, à l'occasion de la sortie de la série L'École de la vie.

Ses petits ont toujours dû grandir avec la notoriété de ses parents. Son mari Nagui étant très pris par son travail de présentateur et de producteur, Mélanie Page a décidé de mettre sa carrière en suspend pour s'occuper de sa famille. "Je voulais être présente pour mes enfants, surtout quand ils étaient petits et honnêtement c'est une période que j'ai vraiment appréciée. J'ai adoré m'occuper de mes enfants ! Être maman a été la chose la plus intéressante à faire dans ma vie. Nous sommes une grande famille et si on a pris la responsabilité de faire trois enfants c'est pour les voir évoluer, s'en occuper et les enrichir. En tant que maman, je n'ai pas l'impression d'avoir loupé quelque chose, ni de les avoir loupés tout court. Je suis une maman très présente et je ne culpabilise en rien", développe-t-elle. Même lorsqu'elle assurait des représentations tardives au théâtre, Mélanie Page a toujours faut en sorte d'être présente pour aller coucher ses enfants. Une présence chaleureuse et rassurante.

Grandir avec des parents célèbres peut parfois engendrer un certain sentiment de solitude. Par exemple, Roxane Annabel et Adrien doivent se plier à certaines règles. "Ils auraient certainement été différents si leurs parents n'avaient pas été connus mais ça fait partie de leur histoire aujourd'hui (...) Il y a des règles très précises dans notre famille. Il n'y a pas de réseaux sociaux avant un certain âge. Il est arrivé que je demande à ma fille de seize ans de retirer une photo qu'elle venait de poster par exemple", précise Mélanie Page.

Aujourd'hui, Mélanie Page peut se réjouir d'avoir développé une relation privilégiée avec ses trois enfants. Elle met d'ailleurs un point d'honneur à s'investir dans leur scolarité. "Je leur ai donné l'amour de la lecture, je leur montre des vieux films de Chaplin... Le bonheur ne passe pas forcément par les études poussées, ils le savent. Mes enfants prendront le chemin qu'ils veulent, s'ils ne font pas de longues études, je n'en ferai pas une maladie", nuance-t-elle. Une belle famille équilibrée.

