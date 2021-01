Nagui, la garde partagée de sa fille Nina : un "crève-coeur" pour son ex Marine Vignes

Voilà plus de 20 ans que Nagui s'est séparé de Marine Vignes. Pourtant, les deux ex sont toujours liés grâce à leur fille Nina, née en 1997. Cette dernière n'a donc jamais réellement connu ses parents en couple étant donné que deux ans après sa naissance, c'était la rupture, et le début donc d'une garde partagée. Marine Vignes a accepté d'évoquer ce sujet lors d'une session question/réponse avec ses abonnés Instagram mardi 19 janvier 2021.

La co-animatrice de Laurent Romejko pour le magazine Météo à la carte sur France 3 a même reconnu qu'il s'agissait d'un point très sensible. "C'est un véritable crève-coeur pour les mamans...", a-t-elle confié, en entourant sa réponse de stickers "ouch". Et pour elle de nuancer en affirmant avoir pris "du recul" depuis toutes ces années : "Mais important pour les enfants de trouver leur place des deux côtés".

Marine Vignes a en revanche préféré éviter de s'épancher sur la question du divorce, commentant simplement là encore d'un petit "ouch". Mais malgré les déceptions du passé, l'animatrice de 48 ans incite sa communauté à s'en relever en acceptant l'idée de "refaire sa vie". "Important pour soi et pour les enfants aussi d'ailleurs", estime-t-elle. Marine Vignes a d'ailleurs très bien rebondi après sa rupture avec Nagui puisqu'elle s'épanouit depuis 18 ans au côté du réalisateur Marc-Antoine Colonna. Ensemble, ils ont eu une fille en 2005, qu'ils ont prénommée Tess. De son côté, Nagui est fou amoureux de Mélanie Page, à qui il a dit "oui" en 2010 en Egypte, et avec laquelle il a trois autres enfants, Adrien (8 ans), Annabel (12 ans) et Roxane (6 ans).

En ce qui concerne les relations de l'animateur star de France 2 avec son ex Marine, cette dernière livrait de rares confidences dans les pages de Closer en 2011. "Pour qu'un enfant soit épanoui, il ne faut pas dénigrer ses ex. Avec Nagui, on a fait des erreurs mais aujourd'hui, j'ai trouvé le bon équilibre". Tout est bien qui finit bien donc.