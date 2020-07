Nagui : Son ex Marine Vignes poste une rare photo de leur fille Nina

Depuis leur coup de foudre en 2000, Nagui et Mélanie Page filent le parfait amour. Le couple qui s'est marié dix ans plus tard en Égypte a même accueilli trois enfants ensemble, Roxane, née en 2004, Annabel, née en 2008, et Adrien né en 2012.

Mais, à voir leur jolie petite famille comblée, on en oublierait presque que l'animateur phare de France 2 a vécu une idylle avec Marine Vignes, qui elle aussi a poursuivi une carrière à la télé. Ils ont partagé leur vie de 1995 à 1999 et de leur amour est née une fille, Nina, en 1997. Aujourd'hui âgée de 23 ans, la jeune femme a décidément bien grandi et c'est sa mère qui a fini de le prouver ce jeudi 9 juillet 2020 sur Instagram. Alors qu'elles passent leurs vacances au soleil, en Corse, semble-t-il, Marine Vignes a souhaité immortaliser une image de sa grande fille lors d'un beau coucher de soleil. "Ma beauté de fille", commente-t-elle, attendrie.

À noter que Marine Vignes a eu une deuxième fille en 2005 avec le réalisateur Marc Antoine Colonna avec qui elle s'épanouit au quotidien. Toujours sur le réseau social, elle a même fêté leur dix-huitième anniversaire à l'aide d'une jolie et drôle de déclaration. "18 ans... @marcan1310 il semblerait que nous soyons un couple majeur désormais !", a-t-elle plaisanté en légende d'un cliché de leur couple.

De son côté, Nagui est beaucoup moins enclin à partager des photos de ses enfants avec sa communauté. En revanche, pour ce qui est de confidences sur son quotidien de papa, il est loin d'être avare. En 2017, pour Télé Poche, il expliquait d'ailleurs être un papa très investi. "J'accompagne tous les matins mes enfants à l'école. Je passe les vacances scolaires avec eux et je ne tourne jamais les week-ends. À part certains directs", assurait-il. Et de préciser toujours tout faire pour ne manquer aucun rendez-vous avec eux : "Même à 18h, je m'arrange. On rate toujours des choses dans l'éducation, mais je suis hypervigilant."