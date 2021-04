Mélanie Page pistonnée par son mari Nagui ? Sa réponse cash

Dans un entretien à Télé Star, Mélanie Page se confie sur son personnage de Sandrine Joubert dans la nouvelle fiction de France 2, L'École de la vie. La comédienne âgée de 45 ans y interprète une professeure de maths aux multiples facettes. Une série produite par son mari, l'animateur Nagui, mais hors de question qu'on l'accuse d'avoir été pistonnée.

"J'en avais entendu parler en amont avec lui, mais on n'est jamais dans l'esprit piston. La directrice de casting m'a appelée pour passer l'essai. Il était question que je joue une maman dans un seul épisode. J'ai finalement été choisie pour le rôle de Sandrine Joubert. Je n'avais pas envie de décevoir", a simplement expliqué Mélanie Page auprès de nos confrères. En bon patron de sa société de production, Fiction'Air, Nagui s'est rendu sur le tournage de la série, en prenant soin de ne jamais déranger son épouse pendant ses heures de travail. "Nagui est venu sur les tournages mais pas les jours où je jouais. Il a vraiment envie maintenant de se lancer dans la fiction", ajoute Mélanie Page. Une belle complicité aussi privée que professionnelle.

Cet entretien est aussi l'occasion pour Mélanie Page d'évoquer les nouveaux horizons professionnels de son mari, qui a préféré laisser la présentation de l'émission Tout le monde veut prendre sa place à un ou une autre. "Il n'a pas envie de se lasser. Il est mû par la volonté d'avancer. Il avait le sentiment de tourner en rond", estime Mélanie Page. Il garde toutefois les commandes de N'oubliez pas les paroles sur France 2.

Étant elle aussi dans le show business, l'actrice a toujours mis un point d'honneur à conseiller Nagui. On ne compte plus les épisodes de Taratata où elle apparait discrètement derrière son mari, lui soufflant ses conseils. "En vingt et un an ans, je suis venue à presque tous les Taratata et je suis toujours assise derrière mon mari... J'aime bien me mettre derrière lui, on se parle entre deux séquences... Les rares fois où je n'ai pas pu venir, j'étais enceinte ou en tournage !", développe-t-elle.

Le premier épisode de la fiction L'École de la vie sera diffusé le mercredi 5 mai prochain.

Retrouvez l'interview de Mélanie Page en intégralité dans le dernier numéro de Télé Star dans les kiosques le 26 avril 2021.