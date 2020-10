Nagui soutenu par Mélanie Page : au fond du trou, elle l'a remis sur le droit chemin

Le travail paie et Nagui en est la preuve vivante. Au cours d'une interview pour nos confrères de Télé Câble Sat, le présentateur de 58 ans est revenu sur son parcours parfois semé d'embûches. Dans ces moments difficiles, il a toujours pu compter sur son épouse, Mélanie Page.

C'est une belle récompense pour Nagui. Il a été élu "animateur préféré des Français", selon un sondage réalisé par Ipsos et Sopa Steria pour le magazine. De quoi toucher celui qui est aux commandes de N'oubliez pas les paroles, Tout le monde veut prendre sa place ou Taratata, car, il le sait, son métier n'est pas facile. "Le plus important dans ce genre de métier fragile et précaire, c'est de durer, et ne jamais décevoir ceux qui vous regardent", a-t-il confié. Et l'animateur emblématique ne le cache pas, des échecs, il en a connu. "Mais j'en ai tiré des leçons. Je mesure la chance d'être encore là", a-t-il précisé.

S'il garde de bons souvenirs de ses expériences sur TF1 et à France Télévisions, Nagui préférerait oublier son passage à Canal+ en 1999, année durant laquelle il avait animé Nulle part ailleurs. "Je n'étais pas le bienvenu à Canal. J'étais même persona non grata. C'était extrêmement violent, j'ai vécu un racisme intellectuel. (...) Ça a été très difficile, j'étais au fond du trou", a-t-il admis auprès de Télé Câble Sat. Fort heureusement, Mélanie Page a été d'un soutien sans faille. "Elle m'a calmé et m'a remis sur le droit chemin en me disant que je n'avais rien à prouver et que je devais faire les choses comme je le sentais. C'est ce que j'ai fait", a-t-il poursuivi.

Nagui espère "s'arrêter au bon moment"

Et il a bien fait, car après une petite traversée du désert, il a fait son retour sur France 2 dans les années 2000. Aujourd'hui, chacune de ses émissions est un carton d'audience. Malgré tout, Nagui ne se repose pas sur ses lauriers. Il a promis au public de continuer à se remettre en cause. "Je ne veux surtout pas lasser et j'espère arrêter au bon moment pour me consacrer uniquement à la production", a-t-il conclu.

Quoi qu'il décide, Nagui pourra toujours compter sur son roc, Mélanie Page, une femme qu'il aime depuis vingt ans. Dès que l'occasion se présente, il n'hésite pas à faire une belle déclaration d'amour à sa chère et tendre qu'il surnomme "mon meilleur pote".