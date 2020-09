Nagui rembarré en plein direct par Mélanie Page : sa remarque très osée

Qui aime bien châtie bien... Nagui et Mélanie Page ont fait vivre ce proverbe toute la soirée de mardi 22 septembre 2020 sur France 2. Alors que l'animateur était aux commandes de Tout le monde joue en cuisine au côté du chef pâtissier Christophe Michalak et que sa femme faisait quant à elle partie des invités, les amoureux n'ont pas cessé de s'envoyer des piques. Nagui ne s'est pas privé de se moquer de la comédienne lorsqu'elle fournissait de mauvaises réponses à son quiz. Mais c'est décidément Mélanie Page qui aura eu le dernier mot en rembarrant sa moitié d'une manière aussi osée que drôle.

En effet, au moment de le recevoir sur le plateau, Nagui a relevé une erreur de prononciation de la part du chef Simone Zanoni. Pour indiquer la quantité d'eau nécessaire à la cuisson des pâtes, il a prononcé le mot "baiser" au lieu de dire "peser". "On n'a pas baisé non plus... L'Italien, c'est plus fort que lui !", se régale alors Nagui de ce lapsus, pas peu fier de faire rire son assemblée.

Quelle ne fut pas alors sa surprise lorsque Mélanie Page a entrepris de lui couper la chique ! "Toi, après toutes les vannes que tu viens de me faire, t'es pas prêt de baiser, en tout cas", lui a-t-elle adressé, hilare. Un nouveau tacle qui a laissé Nagui bouche bée et qui lui a fait perdre le fil pendant un instant. Quant au reste des invités, ils ont été pris d'un fou-rire général, bien heureux d'assister à ce règlement de comptes improvisé.

Mélanie Page et Nagui, mariés depuis dix ans et parents de trois enfants, ont en tout cas prouvé que la carte de l'humour était indispensable au sein de leur couple !