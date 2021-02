Nagui : Le surnom coquin que lui donne Mélanie Page révélé, rappel à l'ordre en plein show

En parallèle de ses émissions, Nagui est un homme personnellement comblé. Il est l'heureux papa de Nina (23 ans), née de ses amours avec son ex-compagne Marine Vignes, ainsi que de Roxane (16 ans), Annabel (12 ans) et Adrien (8 ans), tous les trois fruits de sa relation avec son épouse actuelle Mélanie Page. Et même lorsqu'il est à l'antenne, l'animateur ne peut s'empêcher de penser à sa belle et d'avoir un mot pour elle...

Jeudi 25 février 2021, sur le plateau de N'oubliez pas les paroles, sur France 2, Nagui recevait une candidate qui se prénomme Mélanie, comme sa moitié. La jeune femme affrontait Yasmina, l'actuelle Maestro du jeu sur différents titres, notamment au son de Tombé pour elle, de Pascal Obispo. "Je suis tombé pour elle. Je n'ai d'yeux que pour elle. Ma maison, ma Tour Eiffel"... Des paroles sur lesquelles Mélanie bloque. Nagui lui demande alors de choisir entre "ma maison" et "ma Tour Eiffel". Mélanie choisit la deuxième option.

Nagui rappelé à l'ordre par un choriste après sa confidence coquine

Et ceci donne bien des idées à l'animateur de 59 ans qui fait des confidences intimes en pleine émission, révélant le surnom coquin que lui donne sa femme. "Vous me rappelez une autre Mélanie qui m'appelle ma Tour Eiffel aussi", lâche-t-il. La candidate se met à rire, tandis que Fabien, choriste de l'émission, rappelle à l'ordre Nagui avec humour : "Non mais sans déconner ! Je te rappelle qu'on passe à la télé là, on n'est pas tout seul..." Fidèle à lui-même, le producteur réplique alors : "Non, franchement on s'en serait rendu compte vu tout ce qu'on dit !"

Nagui et Mélanie Page n'en sont pas à leur première confidence coquine. En septembre dernier, sur le plateau de Tout le monde joue en cuisine, le couple s'était retrouvé face à Christophe Michalak. Et alors que l'animateur avait taclé à plusieurs reprises sa belle, l'actrice australo-britannique avait balancé une remarque osée en plein show : "Toi, après toutes les vannes que tu viens de me faire, tu n'es pas près de baiser, en tout cas !" Qui aime bien, châtie bien...