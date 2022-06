Nagui : Sa fille Nina est son sosie ! Nouveau cliché dévoilé par son ex célèbre

Le 4 juin 2022, Marine Vignes a dévoilé une image de ses deux filles Nina (fruit de son amour avec Nagui, née en 1997) et Tess (née en janvier 2005 de sa relation avec le réalisateur Marc Antoine Colonna). Sur le cliché, on découvre la jolie animatrice en tenue légère portant une chemise blanche ample, un pantalon effet tie and dye et des bottines, avec ses enfants sur le toit des Galeries Lafayette qui offre une vue panoramique sur Paris et la Tour Eiffel.

Tout à gauche, sa fille Nina est vêtue d'une jupe noire à motifs ainsi que d'une chemise et de baskets blanches. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la jeune femme ressemble beaucoup à son papa ! À côté d'elle, Tess porte un crop top rouge avec une veste et un pantalon noirs. "Tourists in our own city... PARIS" ("Touristes dans notre propre ville... PARIS") écrit-elle en légende, offrant par la même occasion une rare photographie de ses enfants.