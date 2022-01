Nagui, sa fille Nina est son sosie : de nouvelles tendres photos pour ses 25 ans le prouvent

Ce vendredi 28 janvier 2022 est une journée spéciale pour Nagui (60 ans) et son ancienne compagne Marine Vignes. Il y a vingt-cinq ans, ils ont accueilli leur premier enfant dans leur vie. Une petite fille prénommée Nina. Pour l'occasion, l'animatrice de 49 ans lui a fait une tendre déclaration sur son fil d'actualité Instagram.

L'heure est à la célébration aujourd'hui pour Marine Vignes. Sa fille Nina fête ses 25 ans. Vingt-cinq ans de bonheur au quotidien pour la mère de famille pour qui, comme pour tous les parents, le temps passe trop vite. Afin de mettre la jeune femme à l'honneur, celle qui est aussi l'heureuse maman de Tess (17 ans, fruit de ses amours avec le réalisateur Marc Antoine Colonna) a posté un adorable montage photos. L'occasion de constater une fois de plus que la star du jour ressemble beaucoup à son papa.

En haut à gauche, on peut admirer un cliché sur lequel Nina doit avoir deux ou trois ans. Elle fixe le sol tandis que l'ancienne compagne de Nagui est à ses côtés, souriante. Ce sont ensuite deux photos de la mère et sa fille complices que les internautes peuvent admirer, puis une de Nina seule, devant un gâteau d'anniversaire. "From here to there... 25 ans de bonheur absolu #loveumapoupée", peut-on lire en légende de l'adorable publication.