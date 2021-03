Nagui : Marine Vignes, son ex et mère de sa fille, se livre comme rarement sur leur relation

"Je trouve qu'Instagram, c'est un lieu pour s'amuser. Qu'est-ce qui y a de plus ennuyeux que d'aller spécifiquement sur cette application pour regarder des instagrameuses qui vous ennuient ? Non, lâche-t-elle. J'essaie de faire un truc marrant, et surtout de me moquer de moi, parce que finalement, c'est ce qui y a de plus drôle dans la vie, c'est quand on se moque de soi-même."

De son côté, Nagui a également eu d'autres enfants. Roxane (16 ans), Annabel (12 ans) et Adrien (8 ans) sont tous les trois nés de ses amours avec Mélanie Page. Et en juin 2010, après des années d'amour, l'animateur de 59 ans et l'actrice australo-britannique ont célébré leur mariage.