Marine Vignes en couple avec un réalisateur : elle prédit leur futur à deux d'une drôle de manière

À 48 ans, Marine Vignes a tout pour être heureuse. La co-animatrice de Laurent Romejko pour le magazine Météo à la carte sur France 3 doit notamment son bonheur à Marc Antoine Colonna, un réalisateur qu'elle aime depuis bientôt vingt ans maintenant. À l'occasion de la Saint-Valentin ce dimanche 14 février 2021, Marine Vignes a, comme d'autres people avant elle, fait une déclaration à sa moitié sur Instagram. Mais la jolie blonde a joué la carte de l'originalité en postant plusieurs photos pour témoigner du temps qui a passé à ses côtés. Elle est même allée jusqu'à prédire leur futur grâce à une application populaire qui vieillit les visages.

"On était très jeunes, jeunes, un peu moins... et on sera vieux en espérant que la vie soit plus indulgente que l'app #AggingBooth (même mes lunettes en ont pris un coup)", a-t-elle écrit en guise de légende pleine d'humour. Une drôle de preuve d'amour qui lui a valu de récolter une vague de commentaires amusés de la part des internautes. "La dernière photo je n'en peux plus de rire", "Ahahaha j'adore", "Mais les lunettes pourquoiii???", peut-on lire. "Belle St-Valentin et encore tout plein d'années de bonheur à vous deux", a fini par résumer l'un de ses abonnés.