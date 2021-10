Marine Vignes en famille : rare photo avec son compagnon, sa fille Nina portrait craché de Nagui !

En commentaires, les internautes sont nombreux à souhaiter un joyeux anniversaire à la belle Marine Vignes. D'autres se réjouissent de retrouver la petite famille au complet ! L'été dernier déjà, l'animatrice a pris la pose avec ses filles lors de ses vacances entre Saint-Barthélémy et Sanary-sur-Mer, station balnéaire située en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et à l'époque déjà, ses fidèles followers avaient été surpris de voir que Nina est le portrait craché de son père Nagui !

Rappelons que si Marine Vignes est heureuse et amoureuse de Marc-Antoine Colonna depuis bien des années, Nagui a lui aussi refait sa vie. En effet, il file le parfait amour avec l'actrice australo-britannique Mélanie Page, qu'il rencontre en 2000 et épouse en 2005. Le couple a trois enfants : Roxane (17 ans), Annabel (13 ans) et Adrien (9 ans).