Marine Vignes : Moments précieux en famille avec Nina, sosie de son père Nagui

Il y a quelques semaines, Marine Vignes s'est envolée vers Saint-Barthélémy, où elle profite de superbes vacances avec ses proches. L'animatrice de 48 ans prend la pose auprès de certaines amies mais aussi de ses filles, Nina (24 ans) et née de ses amours avec le célèbre Nagui et Tess (16 ans), fruit de sa relation avec le réalisateur Marc-Antoine Colonna.

Le 28 juillet 2021, avant son arrivée à Saint-Barthélémy, Marine Vignes s'est affichée avec son aînée Nina. Le duo apparaît à Sanary-sur-Mer, station balnéaire située en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est au Kima Plage, restaurant doté d'une terrasse et d'une plage privée, que le duo mère/fille se dévoile. "Lucky us. #mèreetfille #vacances", lance l'heureuse maman en légende avant d'indiquer qu'elles portent des tenues signées Love And Let Dye, sa propre marque. "Pour le chino, il va falloir attendre la rentrée, mais les tops sont dispos là maintenant tout de suite", indique-t-elle. Une jolie publicité pour ses créations, au passage.