Nagui et sa femme Mélanie Page de sortie face à Isabelle Ithurburu et Jean-Charles de Castelbajac

D'autres célébrités avaient fait le déplacement notamment la journaliste de Canal+, Isabelle Ithurburu. Celle-ci a posé seule devant les photographes, rayonnante dans une robe longue noire et blanche et un blouson en cuir. De plus en plus présente dans les médias, la présentatrice de 39 ans est désormais à la tête du Canal Rugby Club, tous les dimanches, et représentait Canal+ à l'Olympia.

Son compagnon, le chanteur Yodelice , avait quant à lui dû rester à la maison avec leur fille Mia, âgée de trois ans et demi. François Berléand était également venu en célibataire à la soirée, sans sa femme Alexia Stresi, mère de ses jumelles de 13 ans, Adèle et Lucie. Il y a retrouvé Véronique de Villèle, présentatrice de l'émission Gym Tonic et différents médecins spécialistes de la maladie.

Deux célébrités étaient enfin venues en couple : Zinedine Soualem, acteur fétiche des films de Cédric Klapisch, a assisté au spectacle en compagnie de sa femme, la peintre Caroline Faindt, qu'il a rencontrée en 2014. Pour rappel, il avait déjà été marié à l'actrice Hiam Abbas, mère de ses deux filles.

Jean-Charles de Castelbajac, enfin, était accompagné de sa femme Pauline de Drouas, qu'il a épousée en 2019. La poétesse et le grand couturier ont posé ensemble devant les photographes, heureux de soutenir une cause importante. Tout comme François Berléand, ou encore Michel-Edouard Leclerc, il a également pu discuter avec de grands médecins.

Sur scène, on a pu retrouver Carla Bruni, Clara Luciani et Pascal Obispo, mais également des chanteurs plus rares dans les médias comme Vincent Delerm, Véronique Sanson ou encore Oldelaf et Michel Jonasz.