Nagui et Mélanie Page : Un coup de foudre à sens unique, l'animateur raconte leur rencontre

Cela fait plus de vingt ans que ça dure et rien ne semble pouvoir les séparer ! Nagui et Mélanie Page s'aiment mais lorsqu'ils se sont rencontrés, l'actrice australo-britannique de 46 ans avait plutôt envie de fuir l'animateur. Un coup de foudre à sens unique. Voici leur histoire.

Nagui rencontre la belle Mélanie Page, quatorze ans de mois que lui, à Saint-Tropez en 1999. Un coup de foudre pour lui mais celle qui jouait à l'époque dans la série Sous le soleil à Saint-Tropez ne succombe pas tout de suite à son charme. "J'avais invité l'une de ses copines à une soirée dans ma maison tropézienne. (...) Dès que je l'ai vue, je suis tombée sous son charme. Quant à elle, elle m'a fait lanterner pendant des mois", a-t-il raconté à Paris Match comme le rapporte Gala qui consacre la couverture de son magazine au couple. Dans le livre Nagui, un enfant de la télé, écrit par le biographe René Chiche, Nagui avait déclaré qu'en réalité Mélanie Page faisait de grands signes à son amie pour ne pas se rendre à la fête.

A cause de la réputation de dragueur de l'animateur, Mélanie Page se méfiait. De son côté, Nagui découvre ce que signifie vraiment tomber amoureux. Il raconte avoir multiplié les "dragues et les conquêtes" et ajoute : "Par moments, j'ai cru être amoureux. Avec Mélanie, je me suis rendu compte de ce que cela signifie vraiment." Résultat, cela fait vingt-deux qu'ils s'aiment et ensemble ils ont eu trois enfant Roxane (17 ans), Annabel (13 ans) et Adrien (9 ans). Nagui a un autre enfant , né de sa relation passée avec Marine Vignes, Nina (née en 1997).

Encore aujourd'hui, l'homme de 60 ans est très épris de la belle comédienne qui est "tout à la fois", "épouse parfaite, maîtresse, pote avec qui [il] fait du foot, confidente. Et puis mère". Il déclare, toujours à Paris Match : "Elle ne m'a pas seulement appris à éduquer nos enfants, j'ai également modifié, grâce à elle, ma façon de me comporter avec Nina, ma première fille. Mélanie est devenue pour elle une belle-mère exceptionnelle."

Et ce n'est pas tout, grâce à Mélanie Page, Nagui a réussi à surmonter les années les plus sombres de sa vie . En 1999, il avait animé Nulle part ailleurs. et cela ne s'était pas bien passé. Heureusement, sa moitié l'a aidé. Il racontait à Télé Câble Sat : "Je n'étais pas le bienvenu à Canal. J'étais même persona non grata. C'était extrêmement violent, j'ai vécu un racisme intellectuel. (...) Ça a été très difficile, j'étais au fond du trou. (...) Elle m'a calmé et m'a remis sur le droit chemin en me disant que je n'avais rien à prouver et que je devais faire les choses comme je le sentais. C'est ce que j'ai fait."