Nagui éconduit par Mélanie Page lors de leur rencontre : révélations 22 ans plus tard

Les années 1990 furent remplies d'amour pour Nagui. A cette époque, l'animateur était en couple avec Marine Vignes - pendant quatre ans, de 1995 à 1999 - avec qui il a eu sa première fille Nina, âgée de 23 ans. Malgré leur rupture, Marine Vignes et Nagui sont restés en bons termes et chacun a depuis refait sa vie. La figure de Météo à la carte coule des jours heureux avec le réalisateur Marc-Antoine Colonna, avec qui elle a eu une deuxième fille prénommée Tess, née en 2005.

De son côté, Nagui est tombé amoureux de Mélanie Page après leur rencontre en 1999. Ce fut un véritable coup de foudre pour l'animateur mais pas pour la comédienne. C'est ce qu'on apprend dans le livre Nagui, un enfant de la télé paru ce jeudi 28 octobre et écrit par le biographe René Chiche. Lors de leur rencontre, Mélanie Page "tournait pour TF1 dans la série 'Sous le soleil' à Saint-Tropez" et Nagui "avait invité l'une de ses copines à une soirée dans [s]a maison tropézienne."

"Dans l'après-midi, cette jeune femme me propose de venir avec une amie, Mélanie. En réalité, je l'ai su après, Mélanie lui faisait de grands signes pour ne pas y aller !", s'est souvenu l'animateur de 59 ans, révélant avoir tout de suite été "sous le charme" de la jolie anglaise de 46 ans. En revanche, cette dernière a mis du temps à lui laisser sa chance car elle n'était "pas du tout prête à se lancer dans une relation". "Elle m'a fait lanterner pendant des mois", raconte encore Nagui dans le livre.

Mélanie Page a, on le sait, fini par craquer et elle a bien fait puisqu'elle vit depuis une belle et solide histoire d'amour avec Nagui. Ensemble, ils ont eu trois enfants, Roxane (née en 2004) Annabel (née en 2008) et Adrien (né en 2012) et ils se sont mariés en juin 2010.