Nagui "très gêné" par une candidate dans N'oubliez pas les paroles : "Vous voulez qu'on ait un problème..."

Lundi 14 mars 2022, Nagui était comme chaque jour à l'antenne pour animer son émission N'oubliez pas les paroles sur France 2. Depuis l'élimination de la candidate Jocelyne qui avait réussi à rester longtemps dans le programme musical, le présentateur peine à retrouver un nouveau maestro permanent. C'est toutefois actuellement Wilfried qui détient le micro d'argent, après avoir décroché sa deuxième victoire lors du dernier numéro face à la challengeuse Bérangère.

Si la candidate n'a pas fait le poids, elle a tout de même réussi à se démarquer sur le plateau du jeu. Et pour cause, Nagui s'est souvenu qu'elle n'en était pas à sa première participation. En effet, Bérangère a déjà tenté sa chance en 2018. Et à l'époque, son fils alors âgé de deux ans ne manquait aucun de ses passages à la télé. À tel point qu'il a fini par faire une drôle de confusion.

"C'est assez troublant. Votre fils, en voyant l'émission, a eu un flash...", l'a lancé sur le sujet Nagui. Et pour la candidate d'expliquer : "'Les enfants, venez, maman va passer à la télé'. Mon fils de deux ans, tout content : 'Ah, c'est maman !' C'est maman. Et là d'un seul coup, gros plan sur vous, Nagui. 'Ah, c'est papa !'"

Une histoire qui a quelque peu mis Nagui dans l'embarras. "C'est gênant, c'est gênant, c'est très gênant", a-t-il martelé avant de s'adresser avec humour au mari de Bérangère. "Benoit, c'est totalement faux ! Il ne s'est rien passé. Enfin, c'était il y a longtemps... et puis on avait dit qu'on n'en parlerait pas en plus", a-t-il déclaré. L'animateur a ensuite été pris de court par la réplique de Bérangère. "Dommage !", a-t-elle lâché. "Donc vous voulez qu'on ait un problème", s'est-il esclaffé.

Nagui n'est évidemment pas le père du fils de la candidate. C'est avec Mélanie Page qu'il a bien sûr fondé une famille, accueillant trois enfants : Roxane (née en 2004), Annabel (née en 2008), et Adrien (né en 2012). La figure de France 2 est également le papa de Nina, sa fille de 25 ans née de sa relation avec Marine Vignes.