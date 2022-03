N'oubliez pas les paroles : En larmes, une candidate évoque les "gros soucis" de santé de son mari

"Elle a fait plus que la chanter, elle a vécu, elle a porté, elle a incarné cette chanson, elle nous a mis les larmes aux yeux...", a déclaré Nagui au sujet de la candidate Jocelyne dans le nouvel épisode de N'oubliez pas les paroles, diffusé jeudi 10 mars 2022. Il faut dire que cette dernière a une nouvelle fois brillé face à son nouveau challenger Cédric, notamment sur sa dernière chanson. Jocelyne a décidé de tenter sa chance sur le titre culte d'Edith Piaf, L'Hymne à l'amour. Un titre qu'elle connaissait par coeur et dont les paroles sont pleines de sens pour la jeune femme.

Et pour cause, elles lui ont fait penser à son mari qui a rencontré de lourds problèmes de santé il n'y a pas si longtemps. Jocelyne n'a alors pas pu retenir ses larmes en prononçant les mots d'Edith Piaf sur le plateau de France 2. "Je la dédie à mon mari, qui a eu un gros souci...", a-t-elle peiné à articuler après sa prestation. Et de se reprendre : "Je ne voulais pas en parler mais là, c'est inévitable. Il a eu un gros souci l'année dernière, très grave." Les larmes de Jocelyne étaient aussi des larmes de soulagement car aujourd'hui, le mari de la candidate "va bien".

Pour rappel, Jocelyne décrochait le micro d'argent le 28 février dernier et n'avait perdu aucune bataille jusqu'à ce jeudi. Car après avoir vaincu Cédric, elle s'est inclinée face à Aude. La jolie brune compte tout de même 18 victoires à son actif et repart avec la jolie somme de 96 000 euros. Bien qu'émue après sa défaite, Jocelyne ne souhaite tirer que du bon de son expérience. "Je me suis éclatée !", a-t-elle déclaré. Et pour Nagui de la féliciter : "Vous avez cassé la baraque sur ce plateau et ça a été un bonheur pour nous de partager ce moment avec vous."

Sur les réseaux sociaux, les internautes sont nombreux à avoir exprimé leur déception à l'idée de ne plus voir la Maestro dans l'émission. "À deux doigts de pleurer pour l'élimination du soleil Jocelyne, qui a illuminé ♯NOPLP", "On peut ouvrir les masters à Jocelyne svp ? On la glisse ni vu ni connu à la place de Coralie qui a dit qu'elle arrêtait", "Voir Jocelyne partir... j'ai un pincement au coeur, c'est horrible", a-t-on pu lire sur Twitter.