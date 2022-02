N'oubliez pas les paroles : Une Maestro emblématique annonce son départ définitif du jeu

Grâce son émission N'oubliez pas les paroles, Nagui met en lumière des passionnés de musique aux nombreux talents devenus des Maestros du jeu. Si les candidats finissent éventuellement par se faire éliminer, ils demeurent des figures incontournables du programme de France 2 et continuent de pousser de la voix lors de soirées spéciales annuelles. L'une des candidates emblématiques a toutefois décidé de définitivement raccrocher son micro. Il s'agit de Coralie, une Maestro révélée en 2019. À l'époque, et à seulement 27 ans, elle avait décroché 52 victoires et empoché pas moins de 227 000 euros. Coralie s'était plus tard illustrée lors de tournois avec d'autres gagnants.

C'est sur Instagram, vendredi 11 février 2022, qu'elle a annoncé qu'on ne la reverra plus dans l'émission. "Après trois années passées sous la lumière des projecteurs télévisuels, trois années intensément riches en émotions, en apprentissages et en rencontres, il est temps pour moi de rendre mon micro d'argent pour m'envoler vers d'autres aventures", a-t-elle déclaré. Et d'expliquer son choix, confiant avoir vécu une période difficile : "D'une part parce que je ressens cette fin de cycle et le besoin de découvrir de nouveaux horizons, ayant probablement fait le tour de mes possibilités dans ce jeu ; mais surtout parce que le respect et la confiance mutuels sont indispensables à la pérennité de toutes mes relations et expériences et ces notions ont malheureusement manqué ces derniers mois, me faisant traverser seule des moments de peine et désarroi qui ont énormément éprouvé ma force de caractère."

Sans rentrer dans les détails, Coralie assure partir "pleine de soulagement, la vérité dans le coeur mais sans esprit de vengeance" car il s'agissait pour elle malgré tout d'une "parenthèse magique". Nous n'en saurons pas plus sur les circonstances de son départ.