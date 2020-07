Jean-Charles de Castelbajac heureux : la sérénité retrouvée avec Pauline

L'amour n'a pas d'âge pour Jean-Charles de Castelbajac et il s'appelle Pauline. Dans une première partie de sa vie le célèbre créateur de mode de 70 ans a longtemps été marié à Catherine, la mère de ses deux grands garçons, Louis-Marie et Guillaume. Il a aussi formé un couple médiatique avec l'ancienne Miss France Maréva Galanter. Mais aujourd'hui celle qui l'apaise et lui ouvre de nouveaux horizons, c'est Pauline.

Très heureux de s'être trouvés, Jean-Charles de Castelbajac et son épouse se confient sur leur rencontre survenue en 2017 dans les pages de Paris Match (numéro du 16 juillet 2020). C'est au cours d'une soirée ayant pour thème la sauvegarde des océans que leurs routes se sont croisées. "Contrairement aux autres, il a parlé poésie. Après, au hasard du cocktail, moi qui ne vais jamais féliciter une personnalité, eh bien, je lui ai dit combien j'avais aimé son originalité", se souvient Pauline. Le charme opère sur Jean-Charles de Castelbajac mais leurs échanges restent longtemps platoniques, sur fond de poésie. Lorsqu'ils décident de se mettre ensemble, les amoureux savent que leur grande différence d'âge, plus de trente ans, va en déranger certains. Le père de Pauline a longtemps eu du mal à se faire à cette idée. "Il n'a pas voulu le rencontrer pendant un an, persuadé que ça me passerait", confie Pauline. Aujourd'hui, les deux hommes s'apprécient.

La rencontre de Jean-Charles de Castelbajac avec sa future femme - qu'il a épousée en septembre 2019 à Paris - est intervenue à un moment où le grand nom de la mode se sentait perdu. Pauline l'a aidé à retrouver son chemin. "Je me sentais mal. Pas au meilleur de ma forme physique. Sur le plan créatif, j'étais en décalage. Je venais de quitter ma société et la marque Castelbajac. Je me posais de grandes questions professionnelles...", explique-t-il. Sa vie reprend alors un sens avec Pauline. Il perd près de 20 kilos, se remet au sport et retrouve des couleurs avec Benetton.

De leur amour est née Eugénie il y a six mois. Un nouvel événement heureux qui alimente sa sérénité retrouvée. "J'ai fait tant de choses, design, mode, art... Ce que je n'avais encore jamais réussi à créer, c'est la paix, la sérénité dans mon océan intérieur. Il y avait toujours une météo changeante, analyste Jean-Charles de Castelbajac. Certes, la vie m'a apporté plein de bonheurs, j'ai deux fils formidables, un petit-fils, mais je n'étais pas en harmonie comme aujourd'hui. Je cristallise ce dont j'ai toujours rêvé, une maison d'amour dans laquelle Eugénie habite."

