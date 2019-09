Jean-Charles de Castelbajac remarié à 69 ans : il a épousé Pauline

Cette expérience du mariage n'est pas une première pour le créateur de mode français puisqu'il a été uni de 1979 à 1995 à l'ancien mannequin américain Katherine Lee Chambers, devenue Catherine "Kate" de Castelbajac. De leur mariage sont nés deux enfants : Louis-Marie, 36 ans, et Guillaume. Jean-Charles de Castelbajac a ensuite été en couple avec l'ancienne Miss France Mareva Galanter, dont il s'est séparé en 2011. Six ans plus tard, en 2017, il est apparu pour la première fois au bras de Pauline de Drouas en 2017, lors de la Fashion Week de Paris.

Au lendemain de leur mariage, les époux ont été photographiés dans des pièces créées par Jean-Charles de Castelbajac pour United Colors of Benetton, dont il est devenu le directeur artistique il y a tout juste un an. "Merci à Pauline @poemandsun qui m'accompagne et m'a inspiré sur le chemin de cette aventure formidable.", avait-il commenté à l'époque. Un an plus tard, le voilà lancé dans une autre aventure encore plus formidable...