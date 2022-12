Jean-Charles de Castelbajac, papa d'une petite Eugénie (2 ans) : tendre moment père-fille, l'art en héritage

Si les femmes sont prises par le temps quand il s'agit de faire un enfant, les hommes ont, eux, la chance de ne pas avoir à compter sur leur jeunesse pour fonder une famille. Plus le temps passe, plus les papas le deviennent tard. C'est exactement ce qui est arrivé à Jean-Charles de Castelbajac. Le styliste, déjà papa de Guilhem, 43 ans et Louis-Marie, 39 ans, accueillait une petite fille, Eugénie, née de son histoire d'amour avec Pauline De Drouas, poétesse bien plus jeune que lui qu'il a épousée une première fois en septembre 2019 et une seconde fois, religieuse cette fois-ci, en juillet 2021.

Devenir papa à un âge aussi avancé fait parfois naître des craintes chez les futurs papas, vite rassurés en découvrant la bouille de leur nouveau-né et ce lien indescriptible et indéfectible qui se noue de lui-même. Il est d'ailleurs prouvé entre Jean-Charles de Castelbajac et sa jeune fille de bientôt 3 ans. S'ils sont rarement ensemble sur les réseaux sociaux, les seules fois où ils apparaissent suffisent à prouver qu'entre eux, l'amour est fusionnel et au-delà de tout. Le dernier post en question a de quoi faire craquer.