Jean-Charles de Castelbajac séparé de Mareva Galanter : qui est la sublime Pauline avec qui il a refait sa vie ?

"Contrairement aux autres, il a parlé poésie. [...] Je lui ai dit combien j'avais aimé son originalité "

Et la jeune poétesse, qui a elle aussi plus de 30 ans d'écart avec Jean-Charles de Castelbajac, semble plus heureuse que jamais avec son nouveau mari, rencontré en 2017. Et lui aurait rendu le goût de vivre : "Je me sentais mal. Pas au meilleur de ma forme physique. Sur le plan créatif, j'étais en décalage. Je venais de quitter ma société et la marque Castelbajac. Je me posais de grandes questions professionnelles..." a-t-il raconté lors d'une interview à Paris Match après leur mariage.

Mais Pauline, qui a pris le nom de son mari dans sa vie de tous les jours, lui a surtout fait le plus beau des cadeaux : leur petite fille, Eugénie, née début 2020. Une princesse qui a donné un nouveau souffle à Jean-Charles de Castelbajac . "J'ai fait tant de choses, design, mode, art... Ce que je n'avais encore jamais réussi à créer, c'est la paix, la sérénité dans mon océan intérieur. Certes, la vie m'a apporté plein de bonheurs, j'ai deux fils formidables, un petit-fils, mais je n'étais pas en harmonie comme aujourd'hui. Je cristallise ce dont j'ai toujours rêvé, une maison d'amour dans laquelle Eugénie habite". De jolis mots pour cette poupée et sa femme... Bref, quelle famille parfaite !