Arthur : Vidéo amusante de sa fille Manava, à la coiffure de rêve, il se moque d'elle !

Papa comblé

Rien que la semaine passée, à l'occasion de la rentrée des classes, il publiait un adorable cliché de sa choupinette qui se dirigeait vers son école avec petite une fleur dans les cheveux (en rappel aux origines tahitiennes de sa maman). Les internautes s'étaient déjà alors montrés très touchés par cette relation père-fille. Quelques jours auparavant, c'est au bord d'une piscine qu'il la filmait, cette fois-ci en train de faire le show entre pas de danse et sauts dans l'eau. Dévoilant fougue et agilité, les fans étaient une fois de plus conquis, à commencer par la comédienne Claudia Tagbo. "Je veux les mêmes pas!!!", a-t-elle commenté en dessous du post de son ancien collègue dans VTEP.

Pour rappel, Arthur, qui a déjà épousé Estelle Lefébure (mannequin et ex-épouse de David Hallyday ) par le passé, est également papa de deux fils : Samuel (né en 1997 de son union avec l'ex-mannequin Léa Vigny) ainsi qu'Aaron (né en 2009 de son couple avec le mannequin danois Caroline Nielsen).