Arthur papa fier : sa fille Manava, 7 ans, les cheveux très longs et déjà très élancée !

S'il y a bien une chose dont Arthur est fier, ce sont ses enfants. L'animateur de 56 ans est certes l'une des valeurs sûres du PAF mais son métier ne lui apportera jamais autant que l'amour de ses enfants : Samuel, 25 ans, qu'il a eu avec la comédienne Léa Vigny, Aaron, 13 ans, dont la maman n'est autre que le mannequin Caroline Nielsen, et Manava, 6 ans dernière de sa tribu, fruit de ses amours avec l'ancienne Miss France Mareva Galanter.

La benjamine d'Arthur, Jacques Essebag de son vrai nom, a d'ailleurs déjà tout d'une grande. À presque 7 ans (elle les fêtera le 5 août prochain), la petite fille est déjà immense, en témoigne la photo que son papa a dévoilée dans sa story Instagram (voir diaporama) ce samedi 30 juillet. De dos, en maillot de bain face à une piscine, Manava semble prête à sauter dans le grand bain. L'occasion de constater qu'elle a déjà bel et bien hérité des gambettes de sa célèbre maman, et de sa chevelure ébène de rêve.

Dans quelques jours, la petite famille sera sûrement réunie pour l'anniversaire de Manava. Ses grands frères, peut-être, sa maman Mareva sûrement. Il y a quelques semaines, sur les ondes d'AirZen radio, dans l'émission présentée par Julie, la femme de Pascal Obispo, Arthur s'était laissé aller à quelques confidences sur son couple avec l'ex-reine de beauté, avec qui il vient de passer le cap des dix années de vie à deux : "C'est l'amour, j'en sais rien. On est tranquille, c'est important de trouver son alter ego. Pour qu'une relation dure, il faut trouver quelqu'un qui supporte vos défauts. Moi, j'en ai pas mal ! J'ai trouvé quelqu'un qui supporte mes défauts et ça n'a pas de prix. Je supporte aussi les siens mais il faut trouver son équilibre. Dans un couple, il n'y a pas de secret, chacun son histoire."

Mareva Galanter et Arthur en montrent le moins possible. S'ils ont déjà enregistré des émissions ensemble et foulé des tapis rouges main dans la main, rares sont les élans d'amour en public. Même leurs déclarations respectives sur les réseaux sociaux restent timides et dans la retenue. Une discrétion qui semble leur réussir et qui explique peut-être même leur longévité...