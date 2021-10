Pascal Obispo marié avec la belle Julie : elle en dit plus sur leur vie de couple

Mariés depuis le 19 septembre 2015, Julie et Pascal Obispo, qui se sont dits 'oui' au Cap-Ferret, sont inséparables ! "Je l'ai suivi dans ses tournées, ses promos à la télé, la presse...j'ai appris beaucoup de choses" a confié la jolie blonde. Néanmoins, l'artiste de 56 ans refuse de la laisser vivre dans l'ombre et l'encourage à suivre ses propres envies. "Pascal m'a toujours soutenue et poussée à découvrir de nouvelles choses. C'est important pour lui que j'aie une identité propre, que je me réalise personnellement", a expliqué Julie Obispo, qui tient déjà une chronique sur l'application de son époux, Obispo : All Access.

Très discrète concernant son histoire d'amour avec l'interprète de Tomber pour elle, Julie Obispo affirme qu'ils suivent tous deux un principe bien strict. "C'est une règle que nous avons avec Pascal depuis le début de notre relation, on ne parle jamais de notre vie privée. J'essaie de partager du contenu sur mes réseaux sociaux mais sans forcément parler de mon mari". En plus de la radio, la belle-mère de Sean (21 ans) souhaiterait tenter sa chance à la télévision et s'est dite "ouverte à toute proposition".