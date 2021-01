Pascal Obispo : Ce jour où il s'est fait tirer dessus en plein concert

Depuis déjà trois décennies, Pascal Obispo squatte les charts et les ondes avec ses tubes. Le chanteur, aujourd'hui âgé de 56 ans, soulève aussi les foules en concert. C'est d'ailleurs sur scène qu'il lui est arrivé une mésaventure de laquelle il avait bien failli ressortir avec un oeil en moins.

En 1997, Pascal Obispo cartonne avec des titres comme Plus que tout au monde, Tombé pour elle, Personne ou encore Où et avec qui tu m'aimes. Les spectateurs se pressent pour le voir en tournée et, le 28 juillet, il donne alors un concert en plein air à Ajaccio, en Corse. C'est le drame : un jeune homme arrive à lui tirer dessus avec une carabine à plombs, le touchant au visage. "C'était une histoire de couple. Je pense une histoire de jalousie. C'était quelqu'un qui a tiré sur moi... Elle a dû lui dire, à priori : 'Pascal Obispo je me le fais quand je veux.' Puis il lui a dit : 'Moi aussi je vais me le faire quand je veux.' Et puis en fait il nous a tiré dessus. Si elle était tombée deux centimètres plus bas que le sourcil, j'avais l'oeil crevé. Il a tiré aussi dans le pied, sur mes musiciens...", avait raconté Pascal Obispo en 2019 sur France 2.

De son côté, le magazine L'Express relatait une version un poil différente et donnait quelques détails sur la réaction du chanteur : "Un garçon de 19 ans qui 'n'aime pas Obispo' lui tire dessus à la carabine à plombs lors d'un concert en plein air. Prostré, choqué, Obispo, rapatrié à Paris, passe la journée sans parler, à faire tourner des disques. Le soir, il souffle: 'C'est fini.'" Mais, finalement, Pascal Obispo continuera bel et bien sa carrière et retournera même chanter sur l'Ile de beauté.

Quoi qu'il en soit, alors qu'une légende persistante veut que cette balle soit à l'origine de l'entaille au sourcil de Pascal Obispo, il n'en est rien ! "Je suis tombé d'un camion quand j'étais petit, la tête la première. Et donc ça m'a laissé une cicatrice que j'exagère", avait expliqué le chanteur dans l'émission Ça ne sortira pas d'ici. Quant à sa femme la belle Julie, cela ne semble pas la déranger le moins du monde.