Pascal Obispo défend sa femme Julie : "Une beauté naturelle, mais pas seulement"

Il est passé de l'autre côté de la force. Fatigué par l'absence de liberté que lui offraient les maisons de disques, Pascal Obispo a décidé de se lancer dans un projet pharaonique mais ambitieux. Le vendredi 8 janvier 2021, il a lancé une application sur laquelle il a rendu ses vingt-huit ans de carrière disponibles gratuitement - sauf son dernier album, pour raisons contractuelles. Et pour les abonnés, l'artiste diffusera du contenu inédit toute l'année, dont un album de reprises du regretté Christophe, un album électro, des podcasts dans lesquels il discutera avec ses collègues musiciens, des documentaires... mais aussi des interventions de sa femme Julie.

Obispo All Access offrira effectivement une plateforme à la jeune femme qui a soif de faire ses preuves. Comme elle en avait parlé sur les réseaux sociaux, au début de l'année, Julie Obispo a rencontré, pour l'application, Jonathan Lehmann, un spécialiste de la science du bien-être, créateur du compte Instagram Les anti-sèches du bonheur. "Elle réalise des interviews de personnalités inspirantes, explique son époux dans les colonnes du magazine Télé 7 Jours. Au début, on disait : 'La femme d'Obispo, c'est un mannequin...' Quelque chose me dérangeait. Elle a une beauté naturelle, mais pas seulement. Elle s'intéresse beaucoup aux autres, a des spécialités et elle va le prouver. J'en suis très fier." Maintenant que l'application est en place, autant qu'elle serve à toute la famille !