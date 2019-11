Pascal Obispo raconte pourquoi il a une entaille au sourcil

Mais qu'a-t-il bien pu arriver au sourcil gauche de Pascal Obispo ? Depuis toujours, le chanteur français arbore un trou notoire au sourcil. Mauvais coup de rasoir, grave accident, morsure de chien ou encore imberbité sourcilière : les fans imaginaient les pires théories. Heureusement, l'interprète de Lucie a dévoilé la raison de l'entaille qui a fait sa renommée, sur le plateau de Ça ne sortira pas d'ici (France 2).

Invité de l'émission présentée par Michel Cymes le mercredi 20 novembre 2019, Pascal Obsipo a rapidement répondu à cette question que chacun d'entre nous se posait secrètement. "Je suis tombé d'un camion quand j'étais petit, la tête la première. Et donc ça m'a laissé une cicatrice que j'exagère", a-t-il révélé.

Sans transition, le médecin du PAF va ensuite le questionner sur un tragique événement survenu le 28 juillet 1997. Alors qu'il était en train de jouer sur scène à Ajaccio, Pascal Obispo a été visé par des tirs de carabine. "Ouais ouais on m'a tiré dessus. C'était une histoire de couple. Je pense une histoire de jalousie. C'était quelqu'un qui a tiré sur moi... Elle a dû lui dire, à priori : 'Pascal Obispo je me le fais quand je veux.' Puis il lui a dit : 'Moi aussi je vais me le faire quand je veux.' Et puis en fait il nous a tiré dessus. C'était une carabine à plomb", a-t-il raconté.

"Si elle était tombée deux centimètres plus bas que le sourcil, j'avais l'oeil crevé. Il a tiré aussi dans le pied, sur mes musiciens...", poursuit Pascal Obispo. Rassurez-vous, il n'y a aucun lien entre son entaille et cette malheureuse fusillade. Le compagnon de Julie Hantson explique qu'il est retourné chanter en Corse, vingt-deux ans après cet incident. "Ça s'est super bien passé. Ce qui a été compliqué, c'est l'appréhension. C'était surtout la tête des gens qui était bizarre puisqu'ils pensaient voir un fantôme...", conclut-il. De bien étonnantes confidences.