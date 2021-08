Pascal Obispo snobé par France Gall : des années après, il remet sur la table un beau projet

Pascal Obispo n'aura toutefois pas travaillé pour rien puisque ses chansons feront le bonheur de Florent Pagny, Natasha St-Pier, Patricia Kaas ou encore Les Dix Commandements. Le mari de Julie Hantson a choisi de tout réenregistrer en remettant la main sur ses maquettes de l'époque pour en faire un nouvel album. On y retrouvera des chansons cultes avec des mélodies "légèrement différentes" ainsi que quatre titres inédits. Pour démarrer sa promo, il a opté pour À qui dire qu'on est seul. "Il fallait que je me rapproche le plus possible de ce qui se passait pour France Gall : l'envie de chanter, l'humanitaire et la disparition de son enfant [Pauline, morte de la mucoviscidose, NDLR], qui m'a beaucoup touché", explique-t-il cette fois auprès du Parisien. Pour le clip, il a reçu l'aide d'Alexandra Lamy.