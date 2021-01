France Gall : La mort de sa fille Pauline, le drame de sa vie

Le 7 janvier 2018 disparaissait France Gall, morte après la récidive de son cancer. Elle laissait derrière elle un héritage musical marqué par des tubes indémodables comme Résiste, Ella, elle l'a, Viens je t'emmène, Il jouait du piano debout ou encore Babacar... La star, emportée à 70 ans, rejoignait pour l'éternité son mari Michel Berger et leur fille Pauline. Les anciens époux et leur fille sont enterrés au cimetière de Montmartre, à Paris.

De son mariage avec Michel Berger, la chanteuse France Gall a eu deux enfants : un fils prénommé Raphaël, né en avril 1981 et une fille prénommée Pauline, née en novembre 1978. Malheureusement, cette dernière a été emportée par la maladie en 1997, victime de la mucoviscidose. Un drame terrible pour la star, déjà endeuillée en 1992 par le décès de son mari, victime d'un infarctus. "Je ne me suis pas consolée de la même manière du départ de Michel et de celui de Pauline. Chanter m'a aidée, je me suis noyée dans la musique, le public. Pauline... non, ça m'a donné envie de me taire", avait-elle confié en 2009 dans les pages du magazine VSD.

En 2015, interrogée sur les ondes de RFM, France Gall avait de nouveau accepté de se livrer sur la mort de sa fille et la manière dont elle avait tenté de faire le deuil. "Ça ne sert à rien de sortir, de se distraire. Ce n'est pas en étant dans la distraction que l'on va arranger les choses. Pour arranger les choses, il faut être dans le silence. Et accepter. Lire. Quand j'ai perdu ma fille, j'ai lu tous les auteurs qui avaient perdu leur fille. Ça m'aidait de savoir qu'on avait vécu la même chose et que les gens pouvaient en parler. Et Victor Hugo, par exemple, a écrit un poème là-dessus, sur son chagrin d'avoir perdu sa fille et sur comment, justement, il a repris vie. C'est vraiment un poème extraordinaire", disait-elle alors.

France Gall, qui avait vécu des jours heureux en famille dans le 16e puis le 7e arrondissement de Paris, ainsi qu'en Normandie, avait décidé de s'isoler au Sénégal à la mort de sa famille. Une terre de refuge dont elle était tombée amoureuse à la fin des années 1960. "Je me suis beaucoup reconstruite dans cette maison perdue au milieu de la mer, sans électricité", ajoutait-il auprès du magazine.